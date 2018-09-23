На 12:00 явка во Владимирской области составила 15,27%, пришла всего одна жалоба
Как сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Владимирской новости Вадим Минаев, явка на второй тур выборов главы региона к полудню 23 сентября составила 15,27%.
Также представитель облизбиркома рассказал о ряде инцидентов во время голосования:
— Всё делается для того, чтобы выборы прошли прозрачно. Тем не менее, наблюдаются некие попытки дестабилизации ситуацию. Начиная с 07:30 стали поступать обращения от участковых избирательных комиссий. На ряд участков приходили представители комиссии от партии «Яблоко» с правом совещательного голоса, их не допускали, поскольку кандидаты от этой партии сегодня не баллотируются. Однако член такой комиссии действует не в собственных интересах, а представляет кандидатов от соответствующей партии. Поскольку на данных выборах таковых не было, нам кажется, данная позиция юридически обоснована, — отметил Минаев.
По его словам, на 12:30 облизбирком получил всего одну жалобу о нарушении, с которой «будут работать» (каких-либо подробностей Минаев не привёл).
Напомним, 23 сентября во Владимирской области проходят выборы губернатора. В них участвует действующий губернатор Светлана Орлова (ЕР) и кандидат от ЛДПР, депутат местного заксобрания Владимир Сипягин. Как сообщала «КП», к полудню оба политика уже проголосовали по месту жительства.