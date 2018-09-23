2018-09-23T13:40:09+03:00
Политика

На 12:00 явка во Владимирской области составила 15,27%, пришла всего одна жалоба

Также на брифинге владимирский Облизбирком признал недопущение членов избирательных комиссии от непарламентских партий правомерным
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
23 сентября во Владимирской области проходят выборы губернатора23 сентября во Владимирской области проходят выборы губернатораФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

Как сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Владимирской новости Вадим Минаев, явка на второй тур выборов главы региона к полудню 23 сентября составила 15,27%.

Также представитель облизбиркома рассказал о ряде инцидентов во время голосования:

— Всё делается для того, чтобы выборы прошли прозрачно. Тем не менее, наблюдаются некие попытки дестабилизации ситуацию. Начиная с 07:30 стали поступать обращения от участковых избирательных комиссий. На ряд участков приходили представители комиссии от партии «Яблоко» с правом совещательного голоса, их не допускали, поскольку кандидаты от этой партии сегодня не баллотируются. Однако член такой комиссии действует не в собственных интересах, а представляет кандидатов от соответствующей партии. Поскольку на данных выборах таковых не было, нам кажется, данная позиция юридически обоснована, — отметил Минаев.

По его словам, на 12:30 облизбирком получил всего одну жалобу о нарушении, с которой «будут работать» (каких-либо подробностей Минаев не привёл).

Напомним, 23 сентября во Владимирской области проходят выборы губернатора. В них участвует действующий губернатор Светлана Орлова (ЕР) и кандидат от ЛДПР, депутат местного заксобрания Владимир Сипягин. Как сообщала «КП», к полудню оба политика уже проголосовали по месту жительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота»
В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября
Корабли ВМС Украины следуют в Азовское море для создания военной базы
Памфилова призвала избиркомы не поддаваться давлению
Дочь британского миллионера умерла на борту самолета, съев сэндвич
"Не модель": "Живой Кен" высказался о внешности и голосе "Монеточки"
Пожар в здании Университета Крита в Греции тушат с помощью вертолетов
Вице-президент Вьетнама возглавила республику после смерти Чан Дай Куанга
Президент Ирана заявил о причастности к теракту в Ахвазе США и «одной из стран Персидского залива»
Крушение Ил-20: Израиль ввел Россию в заблуждение относительно района удара по Сирии
Минобороны о крушении Ил-20: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию
Пушков высмеял экс-главу МИД Польши за "здравые мысли" об "упущенной выгоде"