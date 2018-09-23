2018-09-23T20:59:23+03:00
Спорт

Дерби ЦСКА - Спартак: главный поединок 8 тура в Премьер-Лиге завершился вничью 1:1

Команды обменялись забитыми голами в каждом из таймов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл вничью 1:1 с московским ЦСКА."Спартак" сыграл вничью 1:1 с московским ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "ВЭБ Арена" был сыгран главный матч 8 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Столичный ЦСКА принимал на своем поле "Спартак" и в боевом поединке по итогам 90 минут матча была зафиксирована ничья - 1:1.

На 30-й минуте матча точным ударом со штрафного гол в ворота ЦСКА забил полузащитник "Спартака" Фернанду. А на 63-й минуте уже во втором тайме ответный гол забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Встреча завершилась вничью 1:1.

После 8 игр нынешнего сезона теперь у "Спартака" - 15 очков и 3 место в турнирной таблице, в 7 баллах впереди него - питерский "Зенит". Между двумя грандами расположился футбольный клуб "Ростов", который при 15 баллах опережает спартаковцев по дополнительным показателям. Через неделю в следующее воскресенье "Спартак" примет дома ростовчан в очном поединке.

А вот у ЦСКА - 13 очков и 5 позиция после 8 встреч нынешнего чемпионата.

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