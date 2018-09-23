В Москву может прийти третья волна бабьего лета

СЕГОДНЯ 22:43 2018-09-23T22:43:06+03:00

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Синоптики рассказали о третьей волне бабьего лета в Москве. По словам представителя погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, потепление может прийти в столицу к началу октября. При этом специалист уточнил, что, скорее всего, это будет бабье лето «в прохладном исполнении».

«Есть надежда на то, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому вполне возможна третья волна бабьего лета, но уже в прохладном исполнении», - сказал Тишковец РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сентябрь-2018 долго радовал москвичей теплой погодой. Так, в минувшую субботу, 22 сентября, температура воздуха в столице поднялась до +25,8 градуса и таким образом побила рекорд 1994 года. Однако уже в воскресенье в городе похолодало до +14…+ 16 градусов. Причем в начале следующей недели погода в мегаполисе, судя по всему, улучшаться не собираться. Более того, не исключено, что 26 сентября москвичи увидят первые снежинки.