2018-09-24T00:43:45+03:00
Политика

Памфилова заявила об однозначности результатов выборов в Хабаровском крае

Глава ЦИК отметила напряженную конкурентную борьбу между кандидатами на пост губернатора
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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Результаты подсчета голосов на выборах губернатора в Хабаровском крае выглядят однозначно и не вызывают сомнений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», - подчеркнула она.

Памфилова также не согласилась с мнением о неконкурентности выборов в России. По ее словам, голосование проходило в напряженной конкурентной борьбе, передает ТАСС.

«Это свидетельство того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны: конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим», - считает глава ЦИК.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов главы Хабаровского края лидирует депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. Он набрал 69,57% голосов.

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