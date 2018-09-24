Берлускони выдвинет свою кандидатуру в Европарламент

СЕГОДНЯ 03:44 2018-09-24T03:44:28+03:00

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Экс-премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европейский парламент. Об этом политик сообщил сам на одном из мероприятий.

«Италия столкнулась с еще большой опасностью: невежеством, некомпетентностью, растущей ненавистью социальной ненавистью. Мы по-прежнему остаемся теми, кто спасет страну. Я по-прежнему буду в игре и на следующих выборах, чтобы спасти страну, которую я люблю», - цитирует его речь новостной канал Rai News.

Берлускони, которому скоро стукнет 82 года отметил, что все просят его выдвинуть свою кандидатуру на европейских выборах.

Очередные выборы в ЕП состоятся в мае 2019 года. Отметим, что «Вперед, Италия» на европейском уровне всегда входила во фракцию Европейской народной партии (ЕНП). Более того, спикер Европарламента Антонио Таяни является ближайшим соратником Берлускони и с недавнего времени вице-председателем его партии.

Ранее экс-премьер не мог участвовать в выборах в Европарламент из-за запрета после приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Теперь это ограничение снято.

Напомним, что сайт kp.ru рассказывал о том, что Берлускони участвовал в гонке за пост мэра Неаполя.