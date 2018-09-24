Помпео: «От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии»

СЕГОДНЯ 06:21 2018-09-24T06:21:57+03:00

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Россия не делает ничего полезного ни на Украине, ни в Сирии. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео.

«Это удручает, ведь в некоторых сферах у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. В мире есть различные места, где наши интересы пересекаются. Но наши страны все еще сильно различаются своими ценностями. От России не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», - сказал глава Госдепартамента США в интервью NBC News.

По его словам, Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы, и Вашингтон вынужден «давать отпор и сдерживать их там, где можем». В качестве примера от привел решение Соединенных Штатов ввести санкции в отношении Китая из-за закупок российского оружия.

Ранее сайт kp.ru передавал слова госсекретаря, который заявил, что в долгосрочной перспективе Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия. Он отметил, что Москва и Пекин представляют разные виды угрозы для Вашингтона.