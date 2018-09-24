2018-09-24T06:21:57+03:00
Политика

Помпео: «От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии»

Госсекретаряь заявил, что США ввели санкции против Китая, чтобы «дать отпор России»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Госсекретарь США Майк Помпео.Госсекретарь США Майк Помпео.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия не делает ничего полезного ни на Украине, ни в Сирии. Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео.

«Это удручает, ведь в некоторых сферах у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. В мире есть различные места, где наши интересы пересекаются. Но наши страны все еще сильно различаются своими ценностями. От России не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», - сказал глава Госдепартамента США в интервью NBC News.

По его словам, Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы, и Вашингтон вынужден «давать отпор и сдерживать их там, где можем». В качестве примера от привел решение Соединенных Штатов ввести санкции в отношении Китая из-за закупок российского оружия.

Ранее сайт kp.ru передавал слова госсекретаря, который заявил, что в долгосрочной перспективе Китай представляет для США большую угрозу, чем Россия. Он отметил, что Москва и Пекин представляют разные виды угрозы для Вашингтона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава WADA объяснил решение исполкома о восстановлении РУСАДА в правах
«Газпром» потерял первое место в рейтинге S&P Global Platts
Погода в Москве на 24 сентября 2018 года: местами пройдет сильный дождь
На выборах губернатора Владимирской области победил Сипягин
США планируют новую кампанию против Китая
ВМС Украины заявили о создании Россией опасных ситуаций в Керченском проливе
Глава УПЦ отказался встречаться с встречи с экзархами Константинопольской церкви
В России могут ужесточить возрастные ограничения на покупку алкоголя
В США грузовой поезд рухнул в реку из-за обрушения моста
Голикова: Правительство может продлить программу материнского капитала
Берлускони выдвинет свою кандидатуру в Европарламент
ЦИК назвал выборы во Владимирской области одними из самых чистых в России
Ученые: желудок напрямую связан с мозгом
Трамп планирует обсудить с Абэ вопросы обороны и торговли
Хейли назвала уход Асада с поста президента Сирии «вопросом времени»
Определились все участники группового турнира ЧМ по волейболу
Джоан Роулинг представила роман со злодеем-антисемитом
Эрдоган обвинил США в поддержке курдов в Сирии
Страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничению добычи нефти в 2019 году
Памфилова заявила об однозначности результатов выборов в Хабаровском крае
Генпрокуор Украины пообещал уйти в отставку после президентских выборов
Американский пенсионер прославился в соцсетях как «кошачий дедушка»