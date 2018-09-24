2018-09-24T06:43:28+03:00
Политика

ВМС Украины заявили о создании Россией опасных ситуаций в Керченском проливе

Военные Незалежной заявили, что российские корабли слишком близко подошли к украинским судам
Юлия ДИВЕЕВА
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ВМС Украины пожаловались на российские военные корабли в Керченском проливе. Фото: ВМС УкраиныВМС Украины пожаловались на российские военные корабли в Керченском проливе. Фото: ВМС Украины
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Российская сторона создает опасные ситуации во время прохождения украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом заявила командование военно-морских сил Украины.

ВМС республики сообщили, что украинские судна на протяжении всего пути сопровождали российские военные корабли «Приазовье», «Аметист» и «Дон», а в самом проливе к ним присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

Как сказано в заявлении ведомства на официальной странице в Facebook, корабли ВМФ РФ допустили несколько опасных инцидентов. Якобы разведывательный корабль «Приазовье» близко подошел к украинским судам на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), что является нарушением требования международных правил.

Так же ВМС Украины выразили беспокойство за самолеты ВВС Украины. По их данным, российский истребитель Су-27 создал «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе», приблизившись к украинскому военному Ан-26 на опасное расстояние.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море.

Корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива.

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