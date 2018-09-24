США планируют новую кампанию против Китая

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-24T07:12:31+03:00

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Вашингтон планирует начать против Китая новую кампанию, обвинив Пекин во враждебных действиях по отношению к американским производителям, краже интеллектуальной собственности, кибератаках и даже вмешательстве в выборы. Представители администрации США уже в ближайшие несколько недель предъявят свои претензии властям КНР.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», - пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

В обсуждении кампании против Китая участвуют Белый дом во главе с высокопоставленными должностными лицами в Совете национальной безопасности, министерства финансов, торговли и обороны.

«Мы не позволим делать пугало только из России. Это должны быть и Россия, и Китай», - заявил собеседник издания.

Также он отметил, что инициатива исходила из Совбеза США, однако никто из чиновников не смог пояснить, почему кампанию хотят развернуть именно сейчас, ведь Китай уже давно ведет себя агресивно в вопросах торговли и кибернетики. Отмечается, что, несмотря на начатую торговую войну, президент Дональд Трамп поддерживает доброжелательную риторику с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Пекин решил отказаться от ведения торговых переговоров с Вашингтоном в связи с намерением американцев ввести новые пошлины на ввоз в страну китайских товаров.