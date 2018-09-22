2018-09-22T09:06:21+03:00
Политика

Китай прекращает торговые переговоры с США

Такое решение было принято на фоне объявления о введении американцами новых пошлин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Китай отказался от проведения новых торговых консультаций с США‍Китай отказался от проведения новых торговых консультаций с США‍Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пекин решил отказаться от ведения торговых переговоров с Вашингтоном в связи с намерением американцев ввести новые пошлины на ввоз в страну китайских товаров.

Планировалось, что на следующей неделе в США прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а также делегация для подготовки консультаций по спорным экономическим вопросам. Однако, по словам источников газеты The Wall Street Journal, эти визиты пришлось отменить на фоне очередного обострения ситуации.

Стоит отметить, что в Пекине изначально предостерегали Вашингтон от подобных действий, угрожая отказом от переговоров. Однако недавно президент США Дональд Трамп все же объявил о введении новых пошлин в размере 10% на импортируемые из КНР товары стоимостью 200 млрд долларов.

Данные тарифы вступят в силу с 24 сентября. При этом, если власти Китая решат принять ответные меры, Вашингтон введет дополнительные пошлины на сумму еще 267 млрд долларов, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теракт на военном параде в Иране: есть погибшие и раненые
CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить
Противостояние в Перу: Ленин пытается помешать Гитлеру стать мэром
Военные США и Канады засекли российские самолеты у берегов Аляски
Состоялся релиз посмертного альбома певца Принса
Около 6 тысяч человек собрались у Музея Победы в день открытия фестиваля "Круг света"
Сумма прожиточного минимума в Москве увеличилась на 677 рублей
Климкин раскрыл «тайны» западного проекта мира в Донбассе
На одной из дач в Подмосковье произошел пожар, есть пострадавшие
Погода в Москве на 22 сентября 2018 года: тепло и без осадков
Польский телеканал уволил с работы сотрудника за «унизительный» снимок Дуды с Трампом
Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 43
Евгения Медведева на турнире Autumn Classic в Канаде упала в произвольной программе
«Для США понты дороже денег»: Пушков прокомментировал призыв Китая к Штатам отменить санкции
Марию Бутину в американской тюрьме перевели на общий режим
В зоне поисков аргентинской подлодки «Сан-Хуан» зафиксировали «важный сигнал»
Раненый кандидат в президенты Бразилии не будет участвовать в теледебатах перед первым туром
Сборная России поздравила футболиста Головина с дебютом в «Монако»
В Москве умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина
Замгепрокурора США предлагал отстранить Трампа от власти по недееспособности
Певицу Рианну назначили послом Барбадоса
«Буду петь»: Замглавы Минтранса решил покинуть ведомство ради сцены