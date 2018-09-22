Китай прекращает торговые переговоры с США

СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-22T09:06:21+03:00

Такое решение было принято на фоне объявления о введении американцами новых пошлин

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Пекин решил отказаться от ведения торговых переговоров с Вашингтоном в связи с намерением американцев ввести новые пошлины на ввоз в страну китайских товаров.

Планировалось, что на следующей неделе в США прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а также делегация для подготовки консультаций по спорным экономическим вопросам. Однако, по словам источников газеты The Wall Street Journal, эти визиты пришлось отменить на фоне очередного обострения ситуации.

Стоит отметить, что в Пекине изначально предостерегали Вашингтон от подобных действий, угрожая отказом от переговоров. Однако недавно президент США Дональд Трамп все же объявил о введении новых пошлин в размере 10% на импортируемые из КНР товары стоимостью 200 млрд долларов.

Данные тарифы вступят в силу с 24 сентября. При этом, если власти Китая решат принять ответные меры, Вашингтон введет дополнительные пошлины на сумму еще 267 млрд долларов, передает сайт kp.ru.