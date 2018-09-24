Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-24T12:51:12+03:00

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Россия в ближайшие две недели передаст сирийским Вооруженным силам современный зенитный ракетный комплекс С-300. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, перечисляя меря, предпринятые после крушения Ил-20 близ Латакии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670215" frameborder="0"></iframe> Заявление министра обороны России Сергея Шойгу по ситуации в Сирии.

Напомним, что 17 сентября в результате непрофессиональных действия израильских истребителей F-16 был сбит российский самолет, на борту которого находились 15 военнослужащих. Еврейское государство изначально ввело штаб РФ в заблуждение, а потому Ил-20 оказался в зоне бомбардировки. В результате, когда сирийские ПВО начали атаковать истребители, один из них буквально прикрылся более массивным российским самолетом. Все находящиеся на борту люди погибли. Израиль же так и не признал свою вину в случившееся.

"В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что теперь у сирийских ВС будет возможность перехватывать и отражать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 км, что значительно укрепит мощь армии.

Сайт kp.ru писал о том, что возможность поставки С-300 в САР рассматривалась еще и в апреле этого года, после того, как США и их союзники атаковали республику.