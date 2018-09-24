2018-09-24T23:37:05+03:00
Экономика

Цена нефти Brent превысила 81 доллар впервые с ноября 2014 года

Сырье этой марки подорожало на 2,9%
Юлия ДИВЕЕВА
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Нефть сорта Brent дорожает на биржеНефть сорта Brent дорожает на биржеФото: REUTERS
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Цена на нефть сорта Brent поднялась выше отметки в 81 доллар. Об этом свидетельствуют данные по ноябрьским фьючерсам на бирже ICE в Лондоне.

Это произошло впервые с 21 ноября 2014 года. Так баррель сырья этой марки с поставкой в ноябре 2018 года торговался по 81,17 доллара. Подорожание составило 2,9%.

Все это позволило укрепиться рублю по отношению к доллару и евро. Американская валюта потеряла 0,9% от цены, и стоит теперь 65,82 рубля, а курс евро снизился на 0,8%, до 77,45 рубля, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, которое проходило 23 сентября, было принято решение не рассматривать возможность увеличения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Более того, министры предложили в 2019 году снова вернуться к ограничению объемов добычи.

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