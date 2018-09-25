2018-09-25T03:55:23+03:00
Политика

«Мисс Украины» выразил протест после лишения её титула

Победительница конкурса красоты обвинила его организаторов в дискриминации
Юлия ДИВЕЕВА
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Вероника Дидусенко. Фото: instagram.com/missukraine_officialВероника Дидусенко. Фото: instagram.com/missukraine_official
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Лишенная титула «Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко выразила протест в связи с этим решение организаторов конкурса. Об этом она заявила телеканалу «1+1».

Победительница конкурса красоты категорически не согласна со своей дисквалификацией. Она обвинила организаторов мероприятия в дискриминации из-за требований, по которым участвовать в конкурсе могут только незамужние девушки, у которых нет детей.

Дидусенко пообещала, что все равно поедет на конкурс «Мисс мира» в Китае, чтобы представлять Украину. Она подчеркнула, что не станет добровольно отказываться от титула.

Эти слова очень обеспокоили организаторов конкурса. По словам юристов, поездка развенчанной «Мисс Украины» в Китай может лишить республику права участвовать в «Мисс мира».

Издание отмечает, что денежный приз Дудисенко перечислить не успели. Он остается в оргкомитете, так же как и корона.

Как рассказывал сайт kp.ru, Дидусенко лишилась своего титула, когда журналисты выяснили, что женщина в анкете солгала о наличии детей и семейном положении. Позже Вероника подтвердила и оргкомитету конкурса и журналистам, что у нее есть ребенок.

Теперь жюри конкурса переизбирет победительницу. Решение будет принято 30 сентября.

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