В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года

СЕГОДНЯ 05:11 2018-09-25T05:11:44+03:00

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Выдача льготных ипотечных кредитов в России будет продлена до 2024 года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьер-министра Татьяны Голиковой.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект «Демография», действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 года», — цитирует РИА Новости сообщение секретариата.

Под программу льготной ипотеки попадают семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. О ее запуске в ноябре 2017 года сообщил президент Владимир Путин.

Как ранее отмечала Голикова, в 2018 году кредиты на жилье под 6% были выданы на два миллиарда рублей. Она заверила, что необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет, поскольку на программу заложено 5,9 миллиардов рублей в этом году, 9,2 миллиарда - в следующем и 11,5 миллиардов рублей в 2020 году.