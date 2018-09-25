2018-09-25T05:37:09+03:00
Политика

Трамп и Мун Чжэ Ин договорились сверять действия перед саммитом США-КНДР

Президенты согласились в необходимости продолжать оказывать давление на Пхеньян до полной денуклеаризации
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ ИнПрезидент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ ИнФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин будут координировать свои действия перед следующим саммитом США-КНДР на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома после завершения встречи лидеров двух стран.

Кроме того Трамп и Мун Чжэ Ин согласились активно усиливать санкционное давление на Пхеньян, «чтобы Северная Корея понимала, что денуклеаризация - это единственный путь к экономическому процветанию и надежному миру на Корейском полуострове», подчеркнули в пресс-службе.

Америкаснкий лидер отметил, что достижения окончательной и подтвержденной денуклеаризации территории КНДР предстоит еще много работы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Соединенные Штаты и Южная Корея подписали новое соглашение о свободной торговле. Свои подписи под документом в понедельник поставили президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Переговоры лидеров стран прошли в понедельник в Нью-Йорке, где пройдет очередная Генассамблея ООН.

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