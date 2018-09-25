Трамп и Мун Чжэ Ин договорились сверять действия перед саммитом США-КНДР
Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин будут координировать свои действия перед следующим саммитом США-КНДР на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома после завершения встречи лидеров двух стран.
Кроме того Трамп и Мун Чжэ Ин согласились активно усиливать санкционное давление на Пхеньян, «чтобы Северная Корея понимала, что денуклеаризация - это единственный путь к экономическому процветанию и надежному миру на Корейском полуострове», подчеркнули в пресс-службе.
Америкаснкий лидер отметил, что достижения окончательной и подтвержденной денуклеаризации территории КНДР предстоит еще много работы.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Соединенные Штаты и Южная Корея подписали новое соглашение о свободной торговле. Свои подписи под документом в понедельник поставили президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Переговоры лидеров стран прошли в понедельник в Нью-Йорке, где пройдет очередная Генассамблея ООН.