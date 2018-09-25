Могерини: Иран полностью выполняет условия ядерной сделки

СЕГОДНЯ 06:51 2018-09-25T06:51:08+03:00

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Иран полностью выполняет условия ядерной сделки, и это подтверждают другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, по итогам встречи с представителями России, Великобритании, Германии, Китая и Франции.

В совместном заявлении стран-участниц СППД говрится, что Тегеран в полной мере выполняет свои обязательства в ядерной сфере. Об этом свидетельствую данные из доклада Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

Пятерка стран заверила, что продолжит оказывать поддержку Ирану в модернизации исследовательского реактора в Араке, в перестройке объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований, а также в проектах в сфере применения мирного атома, передает ТАСС.

По словам Могерини, участники иранской ядерной сделки приняли решение создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в обход восстановленных американских санкций. Глава европейского МИД подчеркнула, что на уровне стран Евросоюза эта инициатива уже одобрена, и когда механизм заработает. К нему смогут присоединиться остальные государства.