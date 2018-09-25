2018-09-25T07:41:19+03:00
В мире

Президент Южной Кореи изложил Трампу послание Ким Чен Ына

Лидер КНДР передал пару слов для американского коллеги во время третьего межкорейского саммита в Пхеньяне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава США Дональд ТрампПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал американскому коллеге Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Содержание сказанного не приводится. Между тем, известно, что Мун Чжэ Ин довольно подробно изложил Трампу все слова северокорейского лидера в адрес американца, передает Kyodo.

Напомним, что у Ким Чен Ына была возможность передать послание во время последнего межкорейского саммита, который состоялся в Пхеньяне. Тогда основными темами разговора политиков стали проблема денуклеаризации полуострова, а также перезапуск диалога между КНДР и Соединенными Штатами.

Мун Чжэ Ин же встретился с Трампом на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сайт kp.ru писал о том, что в рамках переговоров они успели подписать новое соглашение о свободной торговле, а также договориться о координировании действий перед следующим саммитом США-КНДР.

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