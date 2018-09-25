Курс доллара снизился на фоне дорожающей нефти

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-25T11:10:21+03:00

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Во вторник, 25 сентября, курс доллара США снизился по отношению к рублю на фоне подорожания нефти и пика налоговых выплат сентября. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 65,71 рубля, что на 12,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс доллара также снизился, составив 77,22 рубля (минус 14,75 копейки у предыдущему уровню).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 13,51 копейки к уровню закрытия понедельника. Этот показатель составил 70,89 рубля.

При этом биржевой курс доллара оказался на 44,94 копейки ниже уровня официального курса, курс евро - на 46,44 копейки ниже.

Отметим, снижение курсов доллара и евро происходит на фоне продолжающей дорожать нефти и пиковых налоговых выплат периода сентября. По данным агентства Reuters, во вторник в бюджет должно быть перечислено около 1 трлн рублей по НДС, акцизам и НДПИ.

Накануне цены на нефть достигли максимума с 2014 года.