Новейший миномет «Молот» покалечил троих военнослужащих на Украине

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-25T12:51:55+03:00

ЧП произошло в одной из воинских частей. Сейчас по данному факту проводится проверка

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Трое украинских военнослужащих госпитализированы после взрыва новейшей разработки конструкторов – миномета «Молот».

ЧП произошло в одной из воинских частей, принимающих участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил подтвердили случившееся, уточнив, что подробности произошедшего устанавливаются.

Трое человек были госпитализированы после взрыва, медики оказывают им необходимую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сразу после произошедшего Петр Порошенко распорядился приостановить использование «Молота». Специалистам предстоит выяснить причину взрыва и устранить технические неисправности в конструкции, если таковые обнаружатся.

Минометы «Молот» калибра 120 миллиметров — это новая разработка украинских военных инженеров на основе советского 2Б11, сообщает телеканал «360».

Аналогичные взрывы уже происходили. В 2016 году на полигоне Широкий лан во время стрельб от взрыва миномета погиб военнослужащий, восемь человек получили ранения.

Позже был еще один взрыв на территории Ровенского общевойскового полигона: три человека погибли, девятеро получили ранения.