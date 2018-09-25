Глава "Нафтогаза Украины" оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-25T13:56:10+03:00

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Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев оштрафован на 1,7 тысячи гривен (около 60 долларов) отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко данные о премии за "победу" в Стокгольмском арбитраже над российским концерном "Газпром". Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Коболев признан виновным в совершении правонарушения по статье "Невыполнение законных требований депутата" административного кодекса Украины. Также глава "Нафтогаза Украины" обязан оплатить судебный сбор в размере 352 гривен (около 13 долларов), передает ТАСС.

Напомним, руководство компании "Нафтогаз Украины" получило премии за "победу" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному договору. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что выплаты были произведены в отношении 40 человек. Размер премии составляет около 45,6 млн долларов.