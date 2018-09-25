Глава Верховного суда назвал число уголовных дел за репосты в России

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-25T15:13:55+03:00

Вячеслав Лебедев отметил, что в целом таких производств «чуть более 500», однако их количество стремительно растет

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В России возбуждено более полутысячи уголовных дел за репосты экстремистских материалов в сети. Стремительный рост числа таких производств заставил Верховный суд дать дополнительные разъяснения по данному вопросу. Об этом заявил председатель инстанции Вячеслав Лебедев, выступая во вторник на Международном юридическом форуме стран АТР.

«Дел (об экстремизме в соцсетях) немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна за последние три года. Было больше сотни два года назад, а сейчас уже 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление», - отметил Лебедев.

Ранее, 20 сентября, пленум Верховного суда принял постановление, в котором разъяснил основания для возбуждения уголовных дел за размещение и распространение экстремистских материалов в соцсетях.

Инстанция подчеркнула, что сами по себе лайки и репосты экстремистской информации не могут служить основанием для уголовного преследования — необходимо доказать, что эти действия совершались осознанно с целью возбудить ненависть или вражду. Также Верховный суд призвал учитывать опасность деяния для общества и личность подозреваемого.

По словам Лебедева, таким образом ВС стремится снизить нагрузку на судебную систему и побудить следователей не отправлять в суд дела, лишенные состава преступления. Другими словами, вопрос о составе преступления должен решаться на самой ранней стадии возбуждения уголовного дела.

«Не только, когда дело уже рассматривается по существу, с обвинительным заключением, а именно на ранней стадии. Когда дело только возбуждено, и то лицо, в отношении которого дело возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении. Вот на этой стадии мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет», - пояснил Лебедев.

X Международный юридический форум стран АТР проходит во Владивостоке 25-26 сентября. Главная тема мероприятия: «Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен».