2018-09-25T18:05:51+03:00
Экономика

В Центробанке рассказали о причинах укрепления рубля

С 10 сентября рубль вырос уже на 7,5% к доллару и на 6,2% к евро
Екатерина БОЛГОВА
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В Центробанке объяснили причины укрепления рубляВ Центробанке объяснили причины укрепления рубляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказал о причинах укрепления рубля, наблюдающегося в сентябре.

"Во-первых, мы видим на всех рынках emerging market укрепление и в целом удешевление доллара — это первый фактор. Во-вторых, я думаю, наше решение способствовало снижению волатильности", — сказала Юдаева.

Она отметила, что на курс рубля также повлиял рост цены на нефть, но «нельзя все полностью списать» на этот фактор, передает РИА Новости.

Напомним, с 10 сентября курс рубля увеличился на 7,5% к доллару и на 6,2% к евро. Ранее во вторник курс доллара обновил минимум с 8 августа, достигнув уровня 65,64 рубля. Курс евро обновил минимум с 21 августа, снизившись до 77,14 рубля.

Центробанк ранее решил с 24 августа и до конца сентября не покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий и уменьшить волатильность финансовых рынков. С 14 сентября ЦБ принял решение не покупать валюту для Минфина до конца текущего года. Также на заседании 14 сентября регулятор принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5%.

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