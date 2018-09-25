СБУ завершила расследование в отношении Кирилла Вышинского

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-25T18:35:33+03:00

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Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Кононенко.

«Материалы готовятся для передачи в суд», - добавил Кононенко.

По его словам, у следствия остались вопросы к другим фигурантам дела, которым обязательно сообщат о подозрении. Кононенко отказался уточнить, когда именно это произойдет и о ком конкретно идет речь.

Напомним, СБУ задержала главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 15 мая вблизи его дома в Киеве. Одновременно прошли обыски в офисах агентства. Журналиста обвинили в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Рассматривающий дело Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. Позже срок ареста был продлен, несмотря на апелляции защиты. Очередная жалоба адвокатов будет рассмотрена 26 сентября.

К настоящему времени Вышинский находится под стражей более 120 дней, адвокаты неоднократно указывали суду, что за время заключения состояние здоровья журналиста сильно ухудшилось.