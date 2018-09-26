В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

СЕГОДНЯ 01:27 2018-09-26T01:36:13+03:00

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Работа социальных сетей Facebook и Instagram была прервана по неизвестным причинам. При запуске сайта Facebook у пользователей появляется сообщение с извещение, что произошел сбой и извинениями. Также в нем говорится, что компания работает над исправлением ошибки.

Войти в Instagram можно, но не отображаются фотографии. Согласно данным сайта DownDetector, проблемы с Facebook у пользователей начались около полуночи по московскому времени, а с приложением для фотографий примерно с часу ночи

Жалобы поступали от российских пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в Twitter о проблемах с сервисами сообщали жители Северной Европы и Скандинавии. Около 01:35 мск Facebook возобновил свою работу.

Фото: скриншот сайта монитора

Отметим, накануне kp.ru сообщал, что основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер покинули посты главного управляющего и главного технического директора в компании и объвили, что уходят из нее совсем. При этом они не пояснили причин своего увольнения, но уведомили о своем решении руководство компании.

В соцсетях пользователи связывают эту новость с сегодняшним сбоем.