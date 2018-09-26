Порошенко случайно попал в переговорную Лаврова на Генассамблее ООН

СЕГОДНЯ 02:32 2018-09-26T02:33:15+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко случайно попал в переговорную министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Заплутавшего главу Незалежной «на вражеской территории» заметили журналисты.

Известно, что в это время глава государства должен был следовать на заседание с лидерами других стран по теме «Действия в поддержку миротворчества». Каким-то образом он вошел не в ту дверь и оказался в комнатах, отведенных Лаврову для встреч.

В приемной Порошенко потоптался, огляделся и, когда понял, где находится, быстренько вышел прочь. Как отмечает «Коммерсантъ», президент Украины не стал объяснять журналистам, зачем заходил к главе МИД России, назвав все российские СМИ фейковыми.

«Наверное, с туалетом перепутал», - прокомментировал появление Порошенко Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины заявил, что в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет рассмотрена ситуация в Донбассе и Крымском полуострове. Он подчеркнул, что обсуждение данного вопроса позволит донести до мирового сообщества «правду» о Крыме и Донбассе, которую сейчас не удается разглядеть из-за «шквала дезинформации».