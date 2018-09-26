2018-09-26T07:27:03+03:00
Политика

«С туалетом перепутал»: Лавров отреагировал на появление Порошенко в своей переговорной в ООН

Ранее стало известно, что украинский лидер случайно зашел в комнату российской делегации
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на новость о том, как президент Украины Петр Порошенко перепутал двери и едва не зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН.

Министр иностранных дел нашей страны ответил шуткой. «Наверное, с туалетом перепутал», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая в настоящее время проходит в Нью-Йорке, Порошенко случайно зашел в помещение, где в тот момент находился руководитель россиийского внешнеполитического ведомства. Политик перепутал переговорную комнату с залом, где должно было начаться мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Как отмечалось, украинский лидер пробыл в предбаннике у переговорной около 15 секунду: столько времени ему потребовалось, чтобы оглядеться и понять, что что-то пошло не так.

Когда же глава незалежной вышел и предпринял еще одну попытку добраться до зала заседаний, один из российских журналистов задал ему вопрос о возможном размещении миротворцев в Донбассе. Но Порошенко отвечать отказался, заявив, что все российские СМИ - это «фейк-ньюс».

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