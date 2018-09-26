2018-09-26T09:26:38+03:00
В мире

В США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионаже

По данным американских спецслужб, задание задержанного состояло в добыче сведений о восьми лицах, которых в будущем планировалось завербовать
Дарья ИВАШКИНА
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В США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионажеВ США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 26 сентября, стало известно, что спецслужбы США арестовали 27-летнего гражданина Китая, проживавшего в Чикаго (штат Иллинойс), Цзи Чаоцюня. По некоторым данным, мужчину обвинили в шпионаже. По данным американского Минюста, он действовал на американской территории «по заданию высокопоставленного сотрудника разведки из министерства государственной безопасности КНР», не будучи зарегистрированным агентом иностранного государства.

«Цзи Чаоцюнь был арестован сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР», - говорится в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов.

Также там отмечается, что задание задержанного состояло в добыче сведений о восьми лицах, которых в будущем планировалось завербовать. Речь идет об инженерах и ученых из Китая, которые в настоящее время работают в США, в том числе на предприятиях, выполняющих оборонные заказы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года экс-сотрудника военной разведки США обвинили в шпионаже в пользу Китая.

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