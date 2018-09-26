2018-09-26T09:31:58+03:00
Экономика

В России вступил в силу закон о блокировке подозрительных банковских операций

Банки могут заморозить операцию по счету клиента, но только на два дня
Ася РОМАНЧУК
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В России вступил в силу ФЗ о блокировке сомнительных счетовВ России вступил в силу ФЗ о блокировке сомнительных счетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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26 сентября в России вступил в силу Федеральный закон 167-ФЗ, который защитит клиентов банков от хищения денег со счетов.

Кредитные учреждения получили право блокировать сомнительные операции и проводить их только после подтверждения собственника счета.

Работать это будет так: если банк усомнится в том или ином переводе денег, то счет может быть заблокирован. В течение двух дней оператор банка должен дозвониться до владельца счета. Если человек подтвердит операцию, то она будет проведена. Если же дозвониться не удастся, то спустя два дня блокировка будет снята, и операция выполнена.

Пока банки не обязаны сообщать в полицию или налоговую о сомнительных операциях, только в ЦБ.

Разработчики закона отмечают, что в некоторых случаях банки вправе заблокировать не только саму операцию, но и карту клиента. Это защитит средства от кибермошенников.

Для юридических лиц сроки будут несколько увеличены. Они смогут вернуть средства даже после того, как произошло списание.

Для этого нужно будет обратиться в банк и указать на несанкционированное списание средств. Операция будет замоожена на пять дней, за это время получатель платежа должен будет предоставить документы, подтверждающие, что деньги перечислены ему законно, пишет газета "Известия".

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