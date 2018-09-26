В России вступил в силу закон о блокировке подозрительных банковских операций
26 сентября в России вступил в силу Федеральный закон 167-ФЗ, который защитит клиентов банков от хищения денег со счетов.
Кредитные учреждения получили право блокировать сомнительные операции и проводить их только после подтверждения собственника счета.
Работать это будет так: если банк усомнится в том или ином переводе денег, то счет может быть заблокирован. В течение двух дней оператор банка должен дозвониться до владельца счета. Если человек подтвердит операцию, то она будет проведена. Если же дозвониться не удастся, то спустя два дня блокировка будет снята, и операция выполнена.
Пока банки не обязаны сообщать в полицию или налоговую о сомнительных операциях, только в ЦБ.
Разработчики закона отмечают, что в некоторых случаях банки вправе заблокировать не только саму операцию, но и карту клиента. Это защитит средства от кибермошенников.
Для юридических лиц сроки будут несколько увеличены. Они смогут вернуть средства даже после того, как произошло списание.
Для этого нужно будет обратиться в банк и указать на несанкционированное списание средств. Операция будет замоожена на пять дней, за это время получатель платежа должен будет предоставить документы, подтверждающие, что деньги перечислены ему законно, пишет газета "Известия".