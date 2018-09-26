«Младшие всегда донашивают за старшими»: в Госдуме прокомментировали намерение США передать Украине два списанных катера

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-26T11:18:26+03:00

Как считает депутат Дмитрий Белик, передача американских судом не может привести к эскалации конфликта между Москвой и Киевом

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В Госдуме прокомментировали намерение США передать военно-морским силам (ВМС) Украины два списанных патрульных катера. В частности, депутат от Севастополя Дмитрий Белик считает, что передача незалежной двух судов класса «Айленд» будет «трогательным моментом окончательного закрепления братских отношений» между Киевом и Вашингтоном.

«Ведь так принято в семье: младшие всегда донашивают за старшими - куртки, коньки, списанные боевые катера», - пояснил парламентарий.

Также политик отметил, что катера, которые Соединенные Штаты хотят передать незалежной, «действительно могут напугать рыбаков или браконьеров». При этом он выразил уверенность в том, что эти суда не в состоянии противостоять российским боевым кораблям и подводным лодкам. «К эскалации конфликта между нашими странами это привести не может», - сказал Белик в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 сентября в американском Балтиморе (штат Мэриленд) состоится церемония передачи Украине двух 30-летних катеров береговой охраны США. Таким образом, ВМС незалежной пополнятся судами Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены в 1988 году.