2018-09-26T06:40:51+03:00
Политика

США передадут Украине списанные 30-летние катера

Подобные суда Вашингтон ранее дарил Грузии и Коста-Рике
Юлия ДИВЕЕВА
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Патрульный катер класса "Айленд" Береговой охраны СШАПатрульный катер класса "Айленд" Береговой охраны СШАФото: СОЦСЕТИ
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Украина получит в этот четверг в подарок от Береговой охраны США два списанных патрульных катера класса «Айленд», Об этом говорится в объявлении для СМИ на сайте американского ведомства.

В записке сказано, что в церемонии передачи двух катеров, которая состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд), примут участие вице-адмирал береговой охраны Майкл Макаллистер и Президент Украины Петр Порошенко.

Военно-морские силы Незалежной пополнятся судами Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), которые были построены в 1988 году. Ранее Соединенные Штаты уже дарили свои списанные катера Грузии и Коста-Рике.

Катера класса «Айленд» поступили на вооружение береговой охраны США в 1985-1992 годах. Всего у службы было 49 таких кораблей.

Как писал сайт kp.ru, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом новые поставки вооружений. Как подчеркнул дипломат, для Соединенных Штатов это будет обычный бизнес, а незалежная таким образом будет усиливать свою оборонную возможность. Ранее на Украине заявили о намерении приобрести американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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