2018-09-26T11:37:36+03:00
Политика

Порошенко назвал Украину «самой большой православной страной Европы»

И призвал «защитить страну от иностранной церкви»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко на встрече с национальной общиной в США назвал незалежную «самой большой православной страной Европы». При этом он заявил, что считает одной из главных задач всех украинцев - «защитить страну от иностранной церкви».

«Это наша задача - защитить Украину от иностранной церкви. Потому что мы самая большая православная страна Европы. Церковь должна быть одна - украинская», - приводит слова главы незалежной его официальный сайт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время Порошенко пытается добиться создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Причем константинопольский патриархат уже согласился предоставить незалежной автокефалию. Для этого в Киев направили экзархов. Русская православная церковь (РПЦ) осудила этот шаг и приостановила свое участие в структурах под председательством Константинополя.

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