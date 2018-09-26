Порошенко назвал Украину «самой большой православной страной Европы»
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с национальной общиной в США назвал незалежную «самой большой православной страной Европы». При этом он заявил, что считает одной из главных задач всех украинцев - «защитить страну от иностранной церкви».
«Это наша задача - защитить Украину от иностранной церкви. Потому что мы самая большая православная страна Европы. Церковь должна быть одна - украинская», - приводит слова главы незалежной его официальный сайт.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время Порошенко пытается добиться создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Причем константинопольский патриархат уже согласился предоставить незалежной автокефалию. Для этого в Киев направили экзархов. Русская православная церковь (РПЦ) осудила этот шаг и приостановила свое участие в структурах под председательством Константинополя.
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