Эксперты считают искусственное украинское сало вредным для здоровья

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-26T14:46:14+03:00

Специалист уверена, что «вредное» искусственное сало не будет востребовано на российском рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Директор «Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса» Ирина Данилова считает, что искусственное сало, разработанное студентами Сумского аграрного университета, принесет вред организму. По словам специалиста, продукт будет плохо влиять на работу пищеварительной системы. Оно не будет настолько полезным, как обычное сало в умеренных количествах.

- Все, что изготавливается на ненатуральной основе, не содержит питательных веществ и организмом полностью не усваивается, поэтому может оказать определенный вред желудочно-кишечному тракту,- отметила Ирина Данилова.

По поводу заявленных студентами преимуществ искусственного сала в связи с разнообразием вкусов, директор заявила, что натуральный продукт также готовят, используя различные технологии и вкусовые добавки.

Специалист уверена, что «вредное» искусственное сало не будет востребовано на российском рынке, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru написал, что группа студентов Сумского аграрного университета разработала искусственное сало из желатина и растительного масла, вкус которого не отличим от настоящего. Более того, оно не будет содержать опасных веществ, которые есть в натуральном продукте.