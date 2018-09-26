2018-09-26T14:59:54+03:00
Наука

В NASA рассказали правду о планете Нибиру

Загадочный объект не опасен для Земли
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые раскрыли тайну НибируУченые раскрыли тайну Нибиру
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Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опровергли факт существования загадочной планеты Нибиру, которая, по мнению уфологов, вот-вот столкнется с Землей и погубит все живое на нашей планете.

Заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс рассказал, что людям свойственно верить многим вещам, о которых пишут во Всемирной паутине, однако, на самом деле, никаких доказательств существования Нибиру попросту нет. Он отметил, что астрономы действительно исследовали местоположение этого загадочного космического объекта, однако по итогам масштабной работы пришли к выводу, что планеты все же не существует. Кроме того, он напомнил, что NASA постоянно следит за тем, чтобы Земля не подвергалась никаким угрозам из космоса.

«Планета X выдумана людьми, но есть реальные объекты и риск реально существует. Потому NASA подключает все новые телескопы и страны-партнеры, которые ищут и изучают угрозы», - приводит его слова сайт «Свободная пресса».

По словам Хесса, когда астрономы выявят опасный для Земли объект, специалисты смогут найти решение, как избежать его столкновения с нашей планетой, пишет argumenti.ru.

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