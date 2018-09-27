2018-09-27T02:07:29+03:00
Политика

Снимок Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях

Фотографию опубликовал пресс-секретарь президента Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Фото: Twitter/STsegolkoФото: Twitter/STsegolko
Изменить размер текста:

Опубликованная пресс-секретарем президента Украины Святославом Цеголко фотография Петра Порошенко и его жены Марины с первой четой Америки Дональдом Трампом и его супругой Меланьей вызвала насмешки в соцсетях.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», - так подписал этот снимок Цеголко на своей странице в Twitter.

В комментариях под этим постом многие высказали мнение, что фото не только смешное, но и «позорное», а сравнение «первых леди» явно не в пользу супруги главы Незалежной: «как доярка рядом с королевой».

Некоторые заметили странную стойку Петра Порошенко: «Секрет успеха: пока все говорят «чиииз», ты такой смело шагаешь вперед».

Кто-то интересуется, не пришлось ли украинской стороне выложить за этот снимок 400 тысяч долларов, намекая на слухи о том, что именно столько Киев заплатил за встречу Порошенко с Трампом в июне прошлого года, кто-то подозревает пресс-службу лидера Украины в использовании фотошопа из-за того, что тот на снимке выглядит крупнее президента США.

Кроме того, пользователи отмечают, что костюм и галстук Порошенко явно из гардероба Трампа, а кое-кто насмехается и над подписью Цеголко, предлагая «показать единство» еще и цветом нижнего белья президентов.

Между тем, как выяснило украинское «Общественное телевидение», встречи лидера Незалежной с главой Белого дома на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести уже в Новом году
Захарова: Новый вброс по Петрову и Боширову появился сразу после выступления Мэй в Совбезе ООН
Россия оспорила решение ВТО по иску к ЕС по третьему энергопакету
Порошенко передал Гутеррешу ноту о разрыве Договора о дружбе с Россией
МГУ по версии Times Higher Education назван лучшим российским вузом
В США заявили, что санкции – не единственный «рычаг давления» на Россию
МВД Великобритании официально отказалось от сотрудничества с Россией по «делу Скрипалей»
Хасан Роухани уверен, что США вернутся в «ядерную сделку»
Лавров: Позиция Лондона по «делу Скрипалей» напоминает детский сад
Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза РФ
ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку до 2-2,25%
ЦБ увидел в деятельности группы «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды
Лавров: Россия предостерегает Запад от новых ударов по Сирии
Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США
Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за приостановку наступления в Сирии
Путин предложил Олегу Кожемяко возглавить Приморье