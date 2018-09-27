Снимок Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях

СЕГОДНЯ 01:47 2018-09-27T02:07:29+03:00

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Опубликованная пресс-секретарем президента Украины Святославом Цеголко фотография Петра Порошенко и его жены Марины с первой четой Америки Дональдом Трампом и его супругой Меланьей вызвала насмешки в соцсетях.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», - так подписал этот снимок Цеголко на своей странице в Twitter.

В комментариях под этим постом многие высказали мнение, что фото не только смешное, но и «позорное», а сравнение «первых леди» явно не в пользу супруги главы Незалежной: «как доярка рядом с королевой».

Некоторые заметили странную стойку Петра Порошенко: «Секрет успеха: пока все говорят «чиииз», ты такой смело шагаешь вперед».

Кто-то интересуется, не пришлось ли украинской стороне выложить за этот снимок 400 тысяч долларов, намекая на слухи о том, что именно столько Киев заплатил за встречу Порошенко с Трампом в июне прошлого года, кто-то подозревает пресс-службу лидера Украины в использовании фотошопа из-за того, что тот на снимке выглядит крупнее президента США.

Кроме того, пользователи отмечают, что костюм и галстук Порошенко явно из гардероба Трампа, а кое-кто насмехается и над подписью Цеголко, предлагая «показать единство» еще и цветом нижнего белья президентов.

Между тем, как выяснило украинское «Общественное телевидение», встречи лидера Незалежной с главой Белого дома на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не было.