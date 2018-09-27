Трамп: Мы не позволим вмешиваться в наши выборы ни России, ни Китаю
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят вмешиваться в свои выборы ни России, ни Китаю. С таким утверждением он выступил на пресс-конференции перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
«Мы получаем миллиарды долларов благодаря таможенным пошлинам, которые идут прямиком в нашу казну, и Китай несет потери», - с удовлетворением отметил президент США.
И продолжил: «Мне не нравится, что они (китайцы) действуют против наших фермеров, и мне не нравится, что они распространяют ложную информацию».
«Помимо этого, мы выяснили, что они пытаются вмешаться в наши выборы. Мы не позволим этому произойти точно так же, как мы не позволим этому произойти со стороны России», - приводит его слова ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп обвинил Поднебесную в попытках вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.
Это утверждение американского лидера возмутило министра иностранных дел Китая Вана И, который назвал обвинения президента США в адрес своей страны безосновательными.