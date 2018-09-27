Трамп: Мы не позволим вмешиваться в наши выборы ни России, ни Китаю

СЕГОДНЯ 07:34 2018-09-27T07:34:58+03:00

Президент США Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят вмешиваться в свои выборы ни России, ни Китаю. С таким утверждением он выступил на пресс-конференции перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

«Мы получаем миллиарды долларов благодаря таможенным пошлинам, которые идут прямиком в нашу казну, и Китай несет потери», - с удовлетворением отметил президент США.

И продолжил: «Мне не нравится, что они (китайцы) действуют против наших фермеров, и мне не нравится, что они распространяют ложную информацию».

«Помимо этого, мы выяснили, что они пытаются вмешаться в наши выборы. Мы не позволим этому произойти точно так же, как мы не позволим этому произойти со стороны России», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп обвинил Поднебесную в попытках вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

Это утверждение американского лидера возмутило министра иностранных дел Китая Вана И, который назвал обвинения президента США в адрес своей страны безосновательными.