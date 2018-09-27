2018-09-27T11:39:51+03:00
Наука

Образец нового лекарства от ВИЧ успешно прошел первые клинические испытания

Препарат предназначен для замены антиретровирусной терапии
Александр ДЖУМАЕВ
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Исследования возможности использования антител для борьбы с ВИЧ начались три года назадИсследования возможности использования антител для борьбы с ВИЧ начались три года назадФото: Мария ЛЕНЦ
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Первый прототип лекарства от ВИЧ, изготовленный на базе антител, успешно прошел первое клиническое испытание. На протяжении четырех месяцев препарат успешно подавлял вирус в организме пациентов, отказавшихся от традиционной антиретровирусной терапии. Результаты эксперимента были опубликованы 26 сентября в журнале Nature.

Глава американского Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил в интервью агентству AFP, что разработка препаратов на основе антител открывает широкие возможности для успешной борьбы с ВИЧ.

«Мы сделали большой шаг в сторону реализации этой мечты, показав, что комбинация определенных антител может подавлять инфекцию на протяжении долгого времени без выработки «неуязвимости» вирусом», – заявил он.

Исследования возможности использования антител для борьбы с ВИЧ начались три года назад. В 2015 году группа ученых из нью-йоркского университета Рокфеллера открыли антитело 3BNC117, которое способно подавлять активность различных разновидностей вируса иммунодефицита человека.

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