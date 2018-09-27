Образец нового лекарства от ВИЧ успешно прошел первые клинические испытания
Первый прототип лекарства от ВИЧ, изготовленный на базе антител, успешно прошел первое клиническое испытание. На протяжении четырех месяцев препарат успешно подавлял вирус в организме пациентов, отказавшихся от традиционной антиретровирусной терапии. Результаты эксперимента были опубликованы 26 сентября в журнале Nature.
Глава американского Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил в интервью агентству AFP, что разработка препаратов на основе антител открывает широкие возможности для успешной борьбы с ВИЧ.
«Мы сделали большой шаг в сторону реализации этой мечты, показав, что комбинация определенных антител может подавлять инфекцию на протяжении долгого времени без выработки «неуязвимости» вирусом», – заявил он.
Исследования возможности использования антител для борьбы с ВИЧ начались три года назад. В 2015 году группа ученых из нью-йоркского университета Рокфеллера открыли антитело 3BNC117, которое способно подавлять активность различных разновидностей вируса иммунодефицита человека.