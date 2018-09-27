МИД РФ выступил категорически против санкций США в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-27T12:41:46+03:00

Российская сторона заявила о солидарности с Боливарианской Республикой в плане отстаивания права на суверенный путь развития государства

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил категорически против односторонних санкций, введенных ранее Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы. Такое заявление глава российского ведомства сделал в ходе встречи с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, которая состоялась в среду, 27 сентября, на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"С российской стороны была подтверждена неизменная солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании права на суверенный путь развития без деструктивного, тем более силового вмешательства извне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы политики обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили взаимодействие двух стран в рамках ООН и других международных форматах. Кроме того, была затронута ситуация в Венесуэле и латиноамериканском регионе, в целом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне министерство финансов США расширило санкции в отношении ближайшего окружения Николаса Мадуро. Так, например, в "черный" список попала супруга главы государства Силия Флорес.