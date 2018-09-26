2018-09-26T23:30:52+03:00
Экономика

В США заявили, что санкции – не единственный «рычаг давления» на Россию

По словам представителя американского Минфина, Вашингтон готов вводить санкции против окружения президента РФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США заявили, что санкции не могут быть единственным «средством сдерживания России»США заявили, что санкции не могут быть единственным «средством сдерживания России»Фото: REUTERS
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Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что санкции – не единственный «инструмент давления» на Россию, и Штаты настроены «очень решительно».

«Думаю, они (русские) пришли к осознанию того, что мы серьезно на это настроены и что мы будем действовать решительно, если их злонамеренное поведение будет сохраняться», - сказал Биллингсли, который в ведомстве курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.

Он отметил, что хоть санкционная программа в отношении России – одна из самых активных, «санкции не являются и не могут являться единственным инструментом, на который мы полагаемся».

При этом представитель американского Минфина подчеркнул, что если Москва продолжит свою «злонамеренную деятельность», то Вашингтон готов ввести ограничительные меры против окружения президента России Владимира Путина.

«Мы решили, что сущность российского злонамеренного поведения неприемлема, и мы будем навязывать невероятные издержки и последствия ближнему кругу президента Путина», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, о мифических «злонамеренных действиях» нашей страны ранее в одном из интервью заявил госсекретарь США Майк Помпео. Между тем, в госдепартаменте признают, что Москва не пойдет на уступки Вашингтону из-за санкций и не станет добиваться их отмены или смягчения.

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В него вошли шесть российских компаний и 27 физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, «связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ или действуют в интересах российских оборонного и разведывательного секторов» (подробности).

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