Главный психиатр Москвы рекомендовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к врачам

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-27T16:16:21+03:00

Занимать очередь за новым iPhone ХS люди начали за несколько дней до старта продаж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Главный психиатр Москвы Георгий Костюк дал совет людям, стоящим в очереди за новым iPhone ХS на Тверской улице в Москве. Он рекомендовал им обратиться к врачам. Дело в том, что, по словам специалиста, их поведение можно назвать легкой формой зависимости.

«У людей с зависимостью от приобретения вещей определенной марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие от процесса покупки этой вещи, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции», - сказал Костюк.

При этом психиатр отметил, что если не стимулировать мозговой центр покупкой желаемой вещи, человек, как правило, испытывает страдание, причем не исключены и такие физические его проявления, как учащенное сердцебиение и головные боли.

Однако, как подчеркнул специалист, от этой зависимости можно избавиться, обратившись за помощью к психологам и психотерапевтам, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, продавать новые айфоны в Москве начнут только в эту пятницу, 28 сентября. Между тем занимать очередь в магазин, в котором стартуют продажи, люди начали еще в понедельник. С собой они принесли раскладные стулья, книжки, журналы, чай, кофе и стали ждать. Более того, некоторые из ожидающих даже натянули тент, издалека напоминающий палатку.