2018-09-27T17:40:41+03:00
Политика

«Аккуратнее с новыми технологиями»: Володин призвал депутатов не делать селфи во время голосования

Как заметил спикер Госдумы, фотографирование себя отвлекает от принятия важных решений
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 27 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов перестать делать селфи во время голосования за тот или иной законопроект и, вообще, быть «аккуратнее с новыми технологиями». Как заметил председатель нижней палаты российского парламента, фотографирование себя отвлекает и чревато ошибками при принятии важных для страны решений.

«Уважаемые коллеги, потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решение и одновременно делать селфи, поэтому аккуратнее с новыми технологиями», - приводит слова Володина РИА Новости.

Кстати, стоит отметить, что фотографирование не только отвлекает, но в некоторых случаях и весьма опасно. К примеру, в июне индийские спасатели даже запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа: решение было принято после того, как несколько туристов утонули, делая фото себя.

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