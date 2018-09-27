2018-09-27T17:49:00+03:00
Политика

Германия хочет усилить взаимодействие с Россией для противостояния США

К такому выводу пришел эксперт, комментируя предложение Берлина вернуть в ПАСЕ Россию
Ася РОМАНЧУК
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Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕГермания хочет вернуть Россию в ПАСЕФото: REUTERS
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В Германии высказались за возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). О таком решении сообщил на своей странице в Facebook Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Эксперты уверены, что такой шаг Германия делает, чтобы усилить свои позиции на фоне США.

-Германия сегодня воспринимает Европу как территорию своих геополитических интересов. Активное участие США в жизни некоторых государств не может устраивать Берлин. Скорее всего, Штаты будут препятствовать налаживанию стабильных отношений на европейской территории, - политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Для России выгодно противостояние между странами, это укрепляет позиции нашей страны и вынуждает Германию стремиться к налаживанию тесных связей. Это поможет получить надежного союзника в будущем.

По словам эксперта, данный путь единственный, который поможет снизить санкционное давление на Россию. В будущем у США нет планов ослаблять режим давления и возврат в ПАСЕ поможет защитить экономику страны, сообщает ФАН.

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