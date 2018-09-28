В правительстве обсуждают вопрос изменения формулы расчета пенсий

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-28T09:08:25+03:00

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Российское правительство рассматривает возможность изменения действующей сейчас формулы расчета страховых пенсий. О проведении соответствующих обсуждений в кабмине свидетельствует один из пунктов документа об основных направлениях деятельности высшего исполнительного органа госвласти до 2024 года.

Он предполагает улучшение основных параметров распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия. По данным одного чиновников, речь идет об отмене так называемой балльной формулы расчета страховых пенсий, которая была введена в 2015 году.

О намерении правительства рассмотреть данный вопрос ранее в июне заявляла и вице-премьер Татьяна Голикова, которая на тот момент являлась председателем Счетной палаты. Сейчас рассчитывать на страховую пенсию может лишь гражданин, достигший пенсионного возраста и накопивший не менее 9 лет трудового стажа. Также у него должно быть необходимое количество индивидуальных баллов, которые позже переводятся в рубли.

По мнению собеседника газеты "Ведомости", данная система содержит явный дисбаланс, поскольку пенсия слишком зависит от зарплаты, а пенсионный балл индексируется в зависимости от инфляции, и в итоге это приводит к завышению пенсионных обязательств.

Между тем, два других правительственных чиновника утверждают, что речи об отмене балльной формулы пока не шло. В настоящий момент кабмин лишь рассматривает варианты улучшения процесса расчета пенсий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 27 сентября, Государственная дума в третьем, окончательном чтении утвердила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин - до 65 лет. Переходный период начнутся в 2019 году и продлится до 2028-го.