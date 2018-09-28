2018-09-28T09:24:03+03:00
Происшествия

Пассажирский Boeing скатился в воду при посадке в Микронезии

В момент инцидента на борту лайнера находились 47 человек, из них 11 являлись членами экипажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасательная операция длилась около часаСпасательная операция длилась около часаФото: REUTERS
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Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini скатился в воду при посадке в аэропорту одного из островов архипелага Трук в Микронезии.

Инцидент произошел утром в пятницу, 28 сентября. После приземления лайнер выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в воды Тихого океана. В момент инцидента на борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.

Спасательная операция длилась около часа. После вызволения все находящиеся на борту люди были доставлены в больницу для обследования. По данным властей, обошлось без серьезных травм. Однако очевидцы случившегося утверждают, что тяжелые пострадавшие все же были. Так, сообщается о нескольких пассажирах со сломанными ногами и руками.

По информации издания Pacific Daily News, обстоятельства и причины аварийной посадки на воду пока выясняются.

Между тем, ранее в пятницу еще одно крушение произошло в американском штате Южная Каролина. Реактивный самолет Dassault Falcon 50 заходил на посадку, но, по непонятным пока причинам, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали, передает сайт kp.ru.

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