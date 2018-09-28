"Мне просто повезло": Первый покупатель iPhone на Тверской простоял в очереди менее 3 часов

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-28T11:19:29+03:00

Анатолий не покупал себе место в очереди и не стоял в ней несколько дней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Анатолий никому не платил за место и был 247-м в общем списке желающих приобрести новый смартфон [видео]

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Первым покупателем нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве оказался мужчина по имени Анатолий, который занял место в очереди всего за 2,5 часа до открытия магазина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых смартфонов от американской компании Apple. Приобрести iPhone XS, XS Max можно было начиная с девяти утра. Многие люди начали занимать очередь у магазина еще неделю назад. Желая поскорее стать обладателями смартфонов, они ночевали прямо на улице, кутаясь в принесенные из квартир одеяла.

В результате первые восемь человек, взявшие талончики, так и не объявились. Следующий покупатель Валерий явился в магазин, но приобретать смартфон не стал.

В итоге первым счастливым обладателем нового гаджета стал мужчина по имени Анатолий. Он купил iPhone ХS Max на 512 Гб, и для этого ему даже не пришлось покупать место в очереди и стоять в ней по несколько дней.

Приобрести iPhone XS, XS Max можно было начиная с девяти утраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Я пришел сегодня в 6.35, взял талончик и всё", - рассказал мужчина.

Покупатель заявил, что не ставил перед собой цель купить iPhone одним из первых. Более того, его место в общем списке значилось под номером 247. Однако сейчас Анатолий очень рад, что все так сложилось.

"Мне просто повезло", - сказал счастливый обладатель смартфона.