2018-09-28T12:14:36+03:00
Политика

Представитель Украины не явился на заседание саммита лидеров СНГ

Между тем, исполком содружества продолжает информировать Киев по всем обсуждаемым вопросам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Украины не явился на заседание лидеров СНГ‍Представитель Украины не явился на заседание лидеров СНГ‍Фото: REUTERS
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Украинский представитель так и не явился на заседание саммита лидеров Содружества Независимых Государств в узком формате, которое состоялось накануне в Душанбе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"За столом никого не было", - заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в последнее время Киев направлял на все мероприятия СНГ своего посла. Теперь же неизвестно, будет ли кто-то представлять Украину на расширенном заседании саммита СНГ, который пройдет в эту пятницу, 28 сентября.

Однако, по данным ТАСС, приглашение президенту незалежной Петру Порошенко уже было отправлено. Более того, Исполком СНГ продолжает исправно информировать Киев по всем вопросам деятельности объединения.

Напомним, что еще в апреле этого года Порошенко поручил кабмину приступить к процедуре официального выхода Украины из учредительных органов содружества, а в мае отозвал оттуда своих представителей. Такие действия в Киеве объяснили тем, что координирование действий СНГ занимается "страна-агрессор", передает сайт kp.ru.

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