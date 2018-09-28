В Южной Корее открылось «кафе-мультфильм»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-28T13:07:59+03:00

Интересно, что в кафе есть и нарисованные окна. Каждый посетитель может выбрать для себя вид по вкусу Фото: Instagram.com

Изменить размер текста: A A

В столице Южной Кореи открылось необычное кафе. Обстановка заведения напоминает черно-белый рисунок мультипликатора. Нестандартный для обычных кофеен декор позволяет посетителям почувствовать себя персонажами детского мультфильма.

Примечательно, что весь интерьер напоминает карандашный рисунок. На белом фоне стен, каждый предмет интерьера очерчен черным цветом. Такую окантовку имеют как мелкие детали, так и сами столы, стулья, диваны. Даже чашки и тарелки здесь «нарисованные».

Интересно, что в кафе есть и нарисованные окна. Каждый посетитель может выбрать для себя вид по вкусу: у кого-то будет виден сад, а у кого-то играющий на лужайке щенок, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что оригинальная идея оформления привлекала в кафе множество посетителей, которые гонятся не за вкусной едой, а за приятной атмосферой и необычными фото. Популярность заведения навела владельца на мысль открыть аналогичные кофейни и в других странах.