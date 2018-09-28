МИД России вручил ноту украинскому посольству из-за инцидента в Киеве

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-28T15:40:36+03:00

В МИД РФ прокомментировали инцидент в Киеве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне неизвестные повредили автомобили российских дипломатов в Киеве, бросили дымовые шашки и оставили надписи оскорбительного содержания на территории дипмиссии

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Министерство иностранных дел России вручило ноту украинскому посольству из-за нападения радикалов на территории российского торгового представительства в Киеве.

«Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов», — сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве также назвали нарушением положений международных норм эту очередную «наглую выходку» украинских радикалов.

«Видимо, таким образом украинское руководство понимает «европейские демократические ценности», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали Киев публично осудить произошедшее.

Напомним, накануне неизвестные напали на российское торговое представительство в Киеве .Радикалы облили нечистотами и повредили машины дипломатов, бросили дымовые шашки и оставили оскорбительные надписи. В результате происшествия никто не пострадал.