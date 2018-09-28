МИД России вручил ноту украинскому посольству из-за инцидента в Киеве
Министерство иностранных дел России вручило ноту украинскому посольству из-за нападения радикалов на территории российского торгового представительства в Киеве.
«Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов», — сообщается на сайте МИД РФ.
В ведомстве также назвали нарушением положений международных норм эту очередную «наглую выходку» украинских радикалов.
«Видимо, таким образом украинское руководство понимает «европейские демократические ценности», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали Киев публично осудить произошедшее.
Напомним, накануне неизвестные напали на российское торговое представительство в Киеве .Радикалы облили нечистотами и повредили машины дипломатов, бросили дымовые шашки и оставили оскорбительные надписи. В результате происшествия никто не пострадал.