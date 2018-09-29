Криштиану Роналду подаст в суд на Spiegel за статью об изнасиловании

СЕГОДНЯ 06:01 2018-09-29T06:26:17+03:00

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Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен судиться с немецким изданием Der Spiegel, которое опубликовало статью о том, что знаменитый футболист якобы девять лет назад изнасиловал американку Кэтрин Майорга. Иск в суд уже готовят юристы из Португалии, сообщает агентство Reuters.

Адвокат форварда Кристиан Шерц назвал публикацию Spiegel «недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни», пообещав защитить честь и репутацию своего клиента.

Сам же обладатель пяти «Золотых мячей» утверждает, что ничего подобного не было, а заявившая об изнасиловании девушка просто хочет прославиться за счет его имени.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, теперь уже 34-летняя гражданка США Кэтрин Майорга утверждает, что Криштиану Роналду насильно овладел ею летом 2009 года в Лас-Вегасе, где спортсмен проводил отпуск. А через год якобы заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.