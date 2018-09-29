Американские F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth.

СЕГОДНЯ 10:32 2018-09-29T10:53:10+03:00

В Минобороны Великобритании назвали это «величайшим моментом в военной истории» [фото, видео]

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На палубу нового британского авианосца Queen Elizabeth – самого большого из всех когда-либо построенных для Королевского флота кораблей – впервые приземлились американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B Lightning II.

Об успешных испытаниях предмета особой гордости ВМС Соединенного Королевства в пятницу, 28 сентября, сообщило министерство обороны Великобритании.

Испытания авианосца "Королева Елизавета". Фото: UK Ministry of Defence

«Крупнейший военный корабль в британской истории соединяется с самыми передовыми истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы, чтобы решительно наносить удары с моря в любой точке мира», - цитирует пресс-служба ведомства заявление главы Минобороны Гэвина Уильямсона.

По его словам, успешные испытания авианосца – «величайший момент в военной истории».

«Величайший момент в военной истории» – американские истребители F-35B сели на британский авианосец Queen Elizabeth. Фото: UK Ministry of Defence

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, год назад бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, нахваливая красоту авианосца «Королева Елизавета», заявил, что Россия «будет с завистью смотреть» на новый британский корабль, сравнивая его со своим «старым, обветшалым» крейсером «Адмирал Кузнецов».

Тогда в Минобороны РФ сказали, что новый британский корабль – «всего лишь удобная морская цель», посоветовав обращать внимание не на внешнюю красоту авианосца, а на его боевые характеристики.