В посольстве РФ в Индонезии рассказали о поиске россиян после землетрясения и цунами

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-29T11:35:58+03:00

Между тем пока информации о погибших гражданах нашей страны нет

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В посольстве России в Индонезии сообщили об отсутствии данных о погибших россиянах в результате мощного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября, и последовавшего за ним цунами.

Между тем среди жертв стихии есть много неопознанных, поэтому диппредставительство нашей страны все-таки обратилось в индонезийскую службу по поиску и спасению.

- Обращений от российских граждан в посольство не поступало, информации о погибших россиянах также нет. На месте продолжается разбор завалов и очистка территории. Нами был сделан официальный запрос в службу по поиску и спасению Республики Индонезия, ждем официального ответа, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

Между тем стоит отметить, что ЧП случилось не в туристическом районе, поэтому вероятность того, что там были российские туристы - не велика.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 384 человек. Эти сведения уже подтвердили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом там не исключили, что количество погибших может возрасти.