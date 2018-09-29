2018-09-29T13:47:37+03:00
Политика

В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв

По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе кандидат на пост нового руководителя ДНР Игорь Хакмиязов
Дарья ИВАШКИНА
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Фото с места взрыва в ДонецкеФото с места взрыва в ДонецкеФото: СОЦСЕТИ
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В Донецкой народной республике сообщили об очередном взрыве. Как заявил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, взрывное устройство сработало на съезде компартии, который проходит в эту субботу, 29 сентября, в Донецке.

«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии», - сказал политик РИА Новости.

При этом Бердичевский уточнил, что, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека, в том числе кандидат на пост нового руководителя ДНР Игорь Хакмиязов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа в Донецке также прогремел взрыв: 31 августа самодельное взрывное устройство сработало в кафе «Сепар», расположенном в самом центре города. Тогда погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Причем власти народной республики практически сразу признали произошедшее терактом.

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На съезде коммунистов в Донецке прогремел взрыв. Трое пострадавших доставлены в больницу

Как говорят очевидцы, взрывное устройство было заложено под сиденьями в холле офиса Компартии на улице Хлебодарной и сработало в тот момент, когда совет секретарей партии выходил из помещения по окончании съезда (подробности)

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